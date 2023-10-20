نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الشكوك تضرب خط دفاع الأهلي قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحوم الشكوك حول مشاركة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمباراة الغد أمام سيمبا التنزاني.

هل يغيب عبد المنعم عن لقاء سيمبا؟

ويُعاني عبد المنعم من الإصابة بكدمة قوية في كاحل القدم، تعرض لها مؤخرًا ليُثير الشكوك حول مدى جاهزيته للمباراة.

وفي حال عدم لحاق عبد المنعم بمباراة الغد فإن الأقرب للدفع به هو رامي ربيعة العائد من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني غدًا الجمعة في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي