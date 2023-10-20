نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة المصري وطلائع الجيش في دوري النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود منافسات الجولة الرابعة من دوري النيل بمواجهتين تجمع بين المصري البورسعيدي أمام نادي طلائع الجيش.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن إستاد المباراة الحكم إبراهيم نور الدين حكما للساحة ويعاونه أحمد نوفل مساعد أول،أحمد عادل عبد الفتاح مساعد ثان، بينما يتواجد صبحي العمرواي حكما رابعا.

وائل فرحان على تقنية الفيديو

ويتواجد على تقنية الفيديو حكم منطقة الإسماعيلية وائل فرحان بينما يعاونه أحمد ناجي.

وتقام المباراة في تمام الرابعة مساء الغد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري النيل.

بينما تقام المباراة الثانية بين الداخلية وسيراميكا كليوباترا قي تمام الثامنة مساء.

