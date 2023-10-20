نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمدي فتحي ضمن التشكيلة المثالية بدوري نجوم Expo القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر المنظمة لبطولة الدوري القطري "دوري نجوم Expo" عن اختيارات الأفضل بشهري أغسطس وسبتمبر.

حمدي فتحي ضمن التشكيلة المثالية

وضمت التشكيلة المثالية لاعبنا الدولي المصري حمدي فتحي لاعب الوكرة والذي انتقل مع بداية الموسم الحالي إلى الفريق القطري قادما من الأهلي المصري.

ويقدم حمدي فتحي مستويات مميزة مع الفريق الوكراوي منذ بداية المشاركة حيث يشارك بصفة أساسية في مباريات فريقه بجميع المسابقات بالإضافة إلى تألقه اللافت مع منتخب مصر حيث سجل هدفي المنتخب المصري خلال المعسكر الأخير الذي أقيم بالإمارات حيث سجل هدفا في مرمى الجزائر وأخر في مرمى زامبيا.

كما تم الإعلان عن إختيار الجزائري ياسين براهيمي لاعب الغرافة أفضل لاعب بالإضافة لاختيار أيوب عسال لاعب الوكرة أفضل لاعب دون 23 عاما واختيار ليوناردو جارديم مدرب الريان أفضل مدير فني.

