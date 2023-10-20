أحمد حسن يدعو الرياضيين لوقفة تضامن لدعم القضية الفلسطينية...غدًا

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أحمد جودة - القاهرة - يدعو لاعب منتخب مصر السابق، أحمد حسن، الرياضيين للمشاركة غدًا في وقفة تضامن مع شعب غزة، لدعم القضية الفلسطينية أمام الاحتلال الصهيوني.

أحمد حسن يدعو الرياضيين لوقفة تضامن

تحدث أحمد حسن في تصريحات لقناة "دوت الخليج الرياضي": "نحن في حالة حزن شديد بسبب ما يحدث، والظلم الواقع على شعب غزة، لذلك قررنا كرياضيين عمل وقفة تضامن لدعم القضية الفلسطينية".

وتابع: "غدًا ندعو كل الرياضيين وليس لاعبي كرة القدم فقط، بعد صلاة الجمعة عند المنصة بالقرب من استاد القاهرة، لنقف بجانب اخواتنا في فلسطين".

واختتم: "هذه الوقفة غير مقتصرة على الرياضيين، بل لكل من يريد المشاركة، لنقف يد بيد من أجل مساندة الشعب الفلسطيني أمام هذا الظلم".