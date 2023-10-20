لدعم أهل فلسطين.. شادي محمد يدعو المصريين للمشاركة أمام النصب التذكاري

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أحمد جودة - القاهرة - وجه شادي محمد لاعب الأهلي السابق، الدعوة للمصريين للمشاركة غدًا أمام النصب التذكاري لدعم أهل غزة والشعب الفلسطيني.

شادي محمد يدعو المصريين للمشاركة أمام النصب التذكاري

وقال شادي محمد في تصريحات لقناة "دوت الخليج الرياضي": "ندعوكم بقوة غدًا بعد صلاة الضهر، للمشاركة في وقفة لدعم القضية الفلسطينية أمام النصب التذكاري".

وأضاف: "يجب أن يكون عددنا كبير لدعم اخواتنا في فلسطين في هذه الأجواء القاسية في المعاناة الحالية التي يعانيها أهل غزة أمام الاحتلال الصهيوني".

واختتم: "سوف نقف لسبب مهم هو دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لندعم جميع قراراته ونقول أننا نقف في ضهره في أي قرار يتخذه، لدعم قرارات جيشنا".