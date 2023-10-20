الرياضة

موقف إمام عاشور من المشاركة أمام سيمبا التنزاني

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أحمد جودة - القاهرة - تأكدت جاهزية إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، للمشاركة مع فريقه في مباراة الغد أمام سيمبا التنزاني.

إمام عاشور يشارك أمام سيمبا

وكان إمام عاشور قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلي بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز وغادر ملعب اللقاء في الشوط الأول.

وأصبح لاعب وسط الأهلي جاهزًا للمشاركة بشكل طبيعي في لقاء الغد بعدما شارك في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر في آخر يومين.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني غدًا الجمعة في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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