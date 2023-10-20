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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "محمود كهربا" يدعو الرياضيين لـ وقفة تضامنية مع أهل غزة

عاجل - "محمود كهربا" يدعو الرياضيين لـ وقفة تضامنية مع أهل غزة، وسط تلك الأحداث التي تدور بين فلسطين وإسرائيل وقطاع غزة، ووقع عدد كبير من الضحايا والشهداء الفلسطينيين.

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وقف عدد كبير من نجوم الكرة في مصر ينددون بالدعوة إلى وقفة تضامنية مع أهل غزة، وذلك بناء على موقف مصر المشرف من الأوضاع في غزة، بعد كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودور مصر في تلك الأزمة.

عاجل - "محمود كهربا" يدعو الرياضيين لـ وقفة تضامنية مع أهل غزة

وفي هذا الإطار، دعا الكابتن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جميع الرياضيين والشعب المصري لوقفة تضامنية مع أهل غزة، غدًا الجمعة دعمًا للقضية الفلسطينية بعد صلاة الجمعة مباشرة عند المنصة في مدينة نصر.

عاجل - "محمود كهربا" يدعو الرياضيين لـ وقفة تضامنية مع أهل غزة

وتحدث كهربا من خلال الفيديو الخاصة به عن تلك الدعوة موضحًا موقفه، وقال: "تلك الوقفة بسبب المجازر التي تحدث للشعب الفلسطيني، وذلك الأمر غير مقبول ومرفوض".

وكان أعلن محمود عبدالمنعم كهربا دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي الشهيرة، بعدما قام بتداول بعد الصور للقصف على مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

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أحمد حسن يدعو الرياضيين لـ وقفة تضامنية مع أهل غزة

وفي وقت سابق طالب الكابتن أحمد حسن قائد منتخب مصر ولاعب الأهلي والزمالك السابق، من جميع الرياضيين المصريين المشاركة في وقفة تضامنية عند المنصة بمدينة نصر، لدعم القضية الفلسطينية بعد صلاة الجمعة مباشرة.

ووجه العميد أحمد حسن في دعوته على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" على تواجد جميع الرياضيين غدًا عند المنصة، من أجل دعم القضية الفلسطينية وتوصيل رسالة للعالم أجمع بأننا نقف مع الأشقاء في فلسطين وندعمهم في محنتهم.

عاجل - "محمود كهربا" يدعو الرياضيين لـ وقفة تضامنية مع أهل غزة

عبدالظاهر السقا يدعو الرياضيين لـ وقفة تضامنية مع أهل غزة

كما نشر الكابتن عبدالظاهر السقا لاعب منتخب مصر السابق مقطع فيديو عبر منصات التداول الإجتماعي، يدعو فيه جميع الرياضيين لـ وقفة تضامنية مع أهل غزة والشعب الفلسطيني، بعد تلك المجازر التي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، وقال أن تلك الوقفه عند منصة مدينة نصر، للتعبير عن الرأي والغضب الذي بداخلهم.

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كما اقترح عبدالظاهر السقا أن يرتدي جميع الرياضيين والشعب، الملابس السوداء تعبيرا عن الحداد على شهداء فلسطين في الفترة الأخيرة.