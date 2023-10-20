تضامنًا مع غزة.. مدفعجي الأهلي يدعو المصريين في الوقفة أمام النصب التذكاري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن معتز إينو، نجم الأهلى والزمالك السابق، تضامنه مع شعب غزة، من خلال دعوة للمصريين للمشاركة في الوقفة أمام النصب التذكاري.

إينو يدعو المصريين في الوقفة أمام النصب التذكاري

حيث صرح قائلًا: "ياريت الجميع يشارك غدًا بعد صلاة الجمعة تضامنًا مع غزة وشعب فلسطين، أمام المنصة في مدينة نصر، كلنا مع فلسطين".

وكما أعلنت في الساعات الماضية، رابطة الأندية المصرية المحترفة قرارات تضامنًا مع شعب فلسطين، والوقف بجانبهم في الأزمة الحالية التي يمر بها، من الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت القرارت كالتالي:

شارات سوداء ودقيقة صمت حدادًا على أرواح شهداء فلسطين للاعبين والأجهزة الفنية والحكام في مباريات الجولة الرابعة.

والوقوف دقيقة حداد في جميع مسابقاته المحلية خلال الثلاثة أيام القادمة بداية من اليوم، وجاء ذلك بقرار من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

كما تضامن اللاعب الدولي، أيمن عبد العزيز، مع شعب غزة، من خلال دعوة للمصريين للمشاركة في الوقفة أمام النصب التذكاري.

حيث صرح قائلًا: "تضامنًا مع غزة، وأخواتنا الشعب الفلسطيني، هننتظركم غدًا، أن شاء الله، جميع الرياضيين والغير رياضيين، بعد صلاة الجمعة عند المنصة في مدينة نصر".

وأكمل: "وبالتأكيد هذا اقل شيء نقدمه لأخواتنا الشعب الفلسطيني، في المعاناة الحالية لهم، وربنا يعديها على خير ويصبرهم على كل اللي بيحصل ويقويهم".

وانهى حديثه: "بدعواتنا ودعواتكم وغدًا بإذن الله متضامنين، عند المنصة في مدينة نصر بعد صلاة الجمعة".