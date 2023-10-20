نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي كرة القدم في كافة أنحاء العالم عن موعد انطلاق صافرة بداية المباراة التي ستجمع بين الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول ضد نظيره إيفرتون، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يدخل ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، المباراة لمواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها مؤخرا في البريميرليج خاصةً وأن الفريق يحتل المركز الرابع برصيد 17 نقطة وبفارق ثلاثة نقاط عن توتنهام هوتسبير المتصدر.

أما إيفرتون يدخل المباراة بهدف اقتناص النقاط الثلاث وتعديل مساره في بطولة الدوري الإنجليزي خاصةً وأن الفريق يحتل المركز السابع عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 7 نقاط.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد إيفرتون يوم السبت المقبل والموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب «أنفيلد» ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة ليفربول ضد إيفرتون عند الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ايفرتون في الدوري الإنجليزي

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد عبر قناة بي إن سبورتس ١ إتش دي.