نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الحديدي: مارسيل كولر لديه البدائل في مركز الظهير الأيسر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق أن مارسيل كولر لديه البدائل في مركز الظهير الأيسر أمام سيمبا التنزاني.

عمرو الحديدي: كولر لديه عده سيناريوهات في المباراة

وصرح عمرو الحديدي في مداخلة هاتفية عبر برنامج " بوكس تو بوكس" مع محمد شبانة على قناة " etc ":" كريم الديبس وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات الأقرب لبدء المباراة أساسيًا أمام سيمبا التنزاني".

وأكمل:" مارسيل كولر يقوم بتغيير طريقة اللعب في أكثر من مباراة على حسب ظروف المباراة".

وتابع: "كولر سيهاجم بثلاثي في وسط الملعب منهم اليو ديانج لغلق المساحات ولعدم استقبال أهداف".



وأضاف: "الأهلي لديه بدائل لغياب أي لاعب عن المباراة في كل المراكز لتعويض الغيابات".

واختتم:" نتيجة التعادل هي الأقرب لمباراة الذهاب بين الأهلي وسيمبا التنزاني غدًا".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء الغد على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام.