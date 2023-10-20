نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون، من أكثر المواضيع التي يبحث عنها عشاق ومحبي اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز في كل أنحاء الوطن العربي والغرب، حيث يخوض الليفز لقاء الجولة العاشرة من البريميرليج وذلك بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي.

ويستضيف ليفربول نظيره إيفرتون على أرضية ملعب« أنفيلد» معقل الريدز، يوم السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، في الجولة التاسعة من البريميرليج.

توقيت متابعة مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد عبر قناة bein sports 1 HD.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

قناة Varzish Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500ص

القمر: Y1A

قناة Rah-e-Farda Tv

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Varzesh

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 62°E

تردد قناة Play Sports TV

التردد 11804

القطبية أفقيH

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي أسترا 4A

تردد قناة Varzish Sport HD الجديد

التردد 11843

القطبية عمودي V

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي Y1A

تردد قناة Rah-e-Farda Tv الناقلة للدوري الإنجليزي

التردد 11293

القطبية عمودي V

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي AzerSpace 46E

تردد قناة Sport France

التردد 12012

القطبية عمودي V

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي أسترا

تردد قناة TV 3 الإيرانية الرياضية الجديد 2023

التردد 10973

القطبية عمودي V

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي 62.0 E Intelsat 902

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