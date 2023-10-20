نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون، من أكثر المواضيع التي يبحث عنها عشاق ومحبي اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز في كل أنحاء الوطن العربي والغرب، حيث يخوض الليفز لقاء الجولة العاشرة من البريميرليج وذلك بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي.
ويستضيف ليفربول نظيره إيفرتون على أرضية ملعب« أنفيلد» معقل الريدز، يوم السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، في الجولة التاسعة من البريميرليج.
توقيت متابعة مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي
من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي
تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد عبر قناة bein sports 1 HD.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي
قناة Varzish Sport
التردد: 11843 عمودي
معدل الترميز: 27500ص
القمر: Y1A
قناة Rah-e-Farda Tv
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: AzerSpace 46°E
قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة IRIB Varzesh
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 62°E
تردد قناة Play Sports TV
التردد 11804
القطبية أفقيH
معدل الترميز 27500
القمر الصناعي أسترا 4A
تردد قناة Varzish Sport HD الجديد
التردد 11843
القطبية عمودي V
معدل الترميز 27500
القمر الصناعي Y1A
تردد قناة Rah-e-Farda Tv الناقلة للدوري الإنجليزي
التردد 11293
القطبية عمودي V
معدل الترميز 27500
القمر الصناعي AzerSpace 46E
تردد قناة Sport France
التردد 12012
القطبية عمودي V
معدل الترميز 27500
القمر الصناعي أسترا
تردد قناة TV 3 الإيرانية الرياضية الجديد 2023
التردد 10973
القطبية عمودي V
معدل الترميز 27500
القمر الصناعي 62.0 E Intelsat 902
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