نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 تصريحات مثيرة.. محمد بركات يفتح النار على مغتصب فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمد بركات، نجم الأهلي السابق، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن القضية الفلسطينية، والأحداث المدمرة من الكيان الصهيوني ضد قطاع غزة.

محمد بركات يفتح النار على مغتصب فلسطين

وقال بركات في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا": "إن المجازر الصهيونية مازالت مستمرة وسط حالة من التعتيم من وسائل الإعلام العالمية التي تتعمد قلب الحقائق وتزييف الصورة وكأنه حق مكتسب لدولة إسرائيل".

وأكمل: " ليس من المعقول توجيه الضربات للمستشفيات وتجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، والأغرب موقف الغرب الذي لم يكتف فقط بالصمت بل تحول لدعم ومساندة لا محدودة لدرجة أن أي فرد يساند القضية الفلسطينية يتعرض لمضايقات".

وأضاف: "أن ما يحدث من إسرائيل هو قمة الإرهاب ضد الأطفال والأبرياء موضحًا أن فلسطين كانت ومازالت وستظل حرة للأبد".

واختتم حديثه قائلا: " الجرائم تزداد وحشية ولا يوجد قلب ولا ضمير ولا رحمة ولا إنسانية، والجميع سيتحدث ولن يستطيع الصهاينة تكميم الأفواه أمام الظلم الواقع ضد الشعب الفلسطيني لحين التخلص من هذا الكابوس، ويجب أن يعلم الغرب أن ما يحدث في فلسطين من جانب العدو الصهيوني هو قمة الإرهاب"