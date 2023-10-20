نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام نظيره إيفرتون في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

ويستضيف ليفربول نظيره إيفرتون على أرضية ملعب« أنفيلد» معقل الريدز، يوم السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، في الجولة التاسعة من البريميرليج.

توقيت متابعة مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

من المتوقع أن يدخل المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول، مباراة إيفرتون بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى:أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز - جويل ماتيب - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي - ماك أليستر - كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد عبر قناة bein sports HD 1.