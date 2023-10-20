نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اعتذار خالد لطيف عن خوض انتخابات الزمالك وعودة حسام المندوه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مفاجآت مدوية شهدتها انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك المقرر إقامتها صباح اليوم الجمعة، بعد اعتذار عدد من المرشحين وعودة آخرين بعد أحكام قضائية.

اعتذار خالد لطيف

تقدم الإعلامي خالد لطيف باعتذار منذ قليل إلى اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك عن خوض انتخابات مجلس إدارة النادي على منصب أمين الصندوق.

من جانبه أعلنت القائمة الموحدة بقيادة حسين لبيب منذ قليل عودة النائب حسام المندوه لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك على منصب أمين الصندوق.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت باستبعاد النائب حسام المندوه من انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، قبل أن يتقدم المرشح باستشكال لوقف تنفيذ الحكم.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أعلنت منذ ساعات عن مشاركة حسام المندوه في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك قبل أن تؤكد الجهة الإدارية متمثلة في مديرية الشباب والرياضة بالجيزة استبعاد المندوه، لتحسم القائمة الموحدة منذ قليل الأمور بمشاركة مرشحها رسميًا.

وتنقعد الجمعية العمومية بنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة نادي الزمالك جديد في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءًا.