نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة القمم.. موعد مباراة تشيلسي ضد أرسنال في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباراة آرسنال وتشيلسي وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي



من المقرر أن تقام مباراة آرسنال وتشيلسي يوم السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ على إستاد ستامفورد بريدج معقل تشيلسي وذلك ضمن منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية Bein sports HD 3 بنقل أحداث المباراة.



وكان تشيلسي قد سحق بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثامنة من البريميرليج في حين نجح آرسنال في خطف ثلاث نقاط ثمينة من مانشستر سيتي بالفوز عليه بهدف في نفس الجولة.



يحتل تشيلسي المركز الحادي عشر برصيد ١١ نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل آرسنال المركز الثاني برصيد ٢٠ نقطة.



موقف آرسنال وتشيلسي في جدول الدوري الإنجليزي



احتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد ٨٤ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ٢٦ مباراة وتعادل في ٦ مباريات وخسر ٦ مباريات.

في حين احتل تشيلسي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد ٤٤ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ١١ مباراة وتعادل في ١١ مباراة وخسر ١٦ مباراة.