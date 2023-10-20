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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- حسين الشحات يوجه رسالة نارية إلى مؤسسات العالم بشأن القضية الفلسطينية

عاجل- "جرائم ترتكب في حق الإنسانية"..حسين الشحات يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى شعوب العالم بشأن القضية الفلسطينية..وجه لاعب منتخب مصر ولاعب النادي الأهلي رسالة إلى مؤسسات العالم، من أجل حماية المدنيين من الشعب الفلسطيني والتبرع لهم بالمساعدات الإنسانية، من أجل التصدي لما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من حملات القصف تجاه الشعب الفلسطيني، كان من آخرها قصف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والتي أطلق عليه "مذبح وابادة جماعية"، مما دفع كثيرًا من لاعبي كرة القدم للخروج عن صمتهم وإعلان استنكارهم لما يحدث في فلسطين.

عاجل- "جرائم ترتكب في حق الإنسانية"..حسين الشحات يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى شعوب العالم بشأن القضية الفلسطينية

وكتب حسين الشحات اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك""والله إنه ا أيام ثقال... والله انا نتجرع الألم ومرار ما يحدث لإخواننا في غزة وما يجري من بشاعة المشهد فيما يُرتكب بحق الانسانية جميعا وبحق الشعب الفلسطيني المحتل الذي يسقط منهم الشهداء الشرفاء أطفال ونساء وشيوخ ورجال فأنا نبرأ مما يحدث ونطالب العالم بأن يعرف أن ما يحدث ما هو إلا جريمة بشعة في حق الانسانية".

عاجل- "جرائم ترتكب في حق الإنسانية"..حسين الشحات يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى شعوب العالم بشأن القضية الفلسطينية



وتابع حسين الشحات حديثه عن فلسطين قائلًا: "فا والله إن النفس تسوء فكيف لنا أن نُقبل على الحياة وقد سيئت الحياة بما فيها... ولكن نبقى متمسكين بعقيدتنا وايماننا بالله الحي القيوم، الذي لا يغفل وستظل هذه الأرض هي القضية الأولى لنا جميعا إيمانا وثقافة وموروثا إلى نصر الله القريب ووعده الحق".

"أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ"..حسين الشحات يدعم القضية الفلسطينية ويطالب مؤسسات العالم بالوقوف في وجه الاحتلال



وأكمل حسين الشحات حديثه بطلب هام وجه إلى مؤسسات العالم بشأن دعم القضية الفلسطينية قائلًا: "الأرض المباركة وأولى القبلتين والدعاء عبادة وندعوا الله عز وجل ان يحفظ الأرض المباركة وأهلها جميعا من كل سوء وان ينصرهم ويثبت اقدامهم، واطالب كل مؤسسات العالم بحماية المدنيين من الشعب الفلسطيني والتبرع بالمساعدات الانسانية وتوفير كافة الامور التي يحتاجها".

عاجل- "جرائم ترتكب في حق الإنسانية"..حسين الشحات يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى شعوب العالم بشأن القضية الفلسطينية



وختم حسين الشحات حديثه بالاستشهاد بقول: "أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ".