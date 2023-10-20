نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء الإياب.. توقيت متابعة مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة هامة أمام سيمبا التنزاني ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري السوبر الإفريقي.

توقيت مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني

ويحل المارد الأحمر ضيفا ثقيلا على منافسه سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة ضمن إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي 2023.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ضمن إطار منافسات إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وتُقام مباراة العودة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حال تخطى عقبة سيمبا التنزاني الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي

ومن المقرر إذاعة لقاء الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي عبر قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورتس.