نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سموحة في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء، عن التشكيل المتوقع للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، في اللقاء المقرر له مساء غدًا السبت، أمام فريق سموحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع لأبناء ميت عقبة في مواجهة الموج الأزرق ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق سموحة، مساء غدًا السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز "دوري النيل".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة في الدوري

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري- حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

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