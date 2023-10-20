نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العالمية عن مواعيد مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم 2023-2024 والذي سوف نعرضه لكم في هذا المقال.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

ونستعرض لكم مواعيد مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم:-

مباريات السبت 21 أكتوبر

هيلاس فيرونا x نابولي – الساعة الـ 4 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – ستاد مارك أنطونيو بينتيجودى.

تورينو x إنتر ميلان – الساعة الـ 7 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – ستاد الأوليمبيكو.

ساسولو x لاتسيو – الساعة الـ 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – ملعب سيتا ديل تريكولوري.

مباريات الأحد 22 أكتوبر

ميلان x يوفنتوس – الساعة الـ 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – ملعب سان سيرو.

أتالانتا ضد جنوى – الساعة الـ 7 مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية – ملعب جيويس.

بولونيا ضد فروزينوني – الساعة الـ 4 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – ريناتو ديلارا.

ساليرنيتانا ضد كالياري – الساعة الـ 4 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – ملعب أريكي.

روما ضد مونزا – الساعة الـ 1:30 ظهرًا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية – ملعب الأوليمبيكو.

مباريات الاثنين 23 أكتوبر

أودينيزي x ليتشي – الساعة الـ 7:30 مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية – ملعب داسيا أرينا.

فيورنتينا x إمبولي – الساعة الـ 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية – ملعب أرتيميو فرانكى.

وسوف يتم نقل مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري لإذاعة الكالتشيو.