نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العالمية عن مواعيد مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم 2023-2024 والذي سوف نعرضه لكم في هذا المقال.
مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري الايطالي والقنوات الناقلة
ونستعرض لكم مواعيد مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم:-
مباريات السبت 21 أكتوبر
هيلاس فيرونا x نابولي – الساعة الـ 4 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – ستاد مارك أنطونيو بينتيجودى.
تورينو x إنتر ميلان – الساعة الـ 7 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – ستاد الأوليمبيكو.
ساسولو x لاتسيو – الساعة الـ 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – ملعب سيتا ديل تريكولوري.
مباريات الأحد 22 أكتوبر
ميلان x يوفنتوس – الساعة الـ 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – ملعب سان سيرو.
أتالانتا ضد جنوى – الساعة الـ 7 مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية – ملعب جيويس.
بولونيا ضد فروزينوني – الساعة الـ 4 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – ريناتو ديلارا.
ساليرنيتانا ضد كالياري – الساعة الـ 4 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – ملعب أريكي.
روما ضد مونزا – الساعة الـ 1:30 ظهرًا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية – ملعب الأوليمبيكو.
مباريات الاثنين 23 أكتوبر
أودينيزي x ليتشي – الساعة الـ 7:30 مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية – ملعب داسيا أرينا.
فيورنتينا x إمبولي – الساعة الـ 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية – ملعب أرتيميو فرانكى.
وسوف يتم نقل مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري لإذاعة الكالتشيو.