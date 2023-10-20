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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- قبل انطلاق انتخابات الزمالك 2023 بساعات..حسين لبيب يصدر بيان هام

عاجل-"دوافع غير نبيلة خاب مسعى أصحابها"..حسين لبيب يوجه رسالة نارية قبل انطلاق انتخابات الزمالك 2023 بساعات..وجه حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، رسالة نارية إلى جماهير وأعضاء نادي الزمالك، قبل انطلاق انتخابات الزمالك 2023 بساعات قليلة، حيث أن من المقرر عقد الانتخابات اليوم في مقر النادي، وتبدأ عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً.

وأصدر حسين لبيب بيان خاطب فيها جماهير وعشاق الفارس الأبيض قبل انطلاق انتخابات الزمالك 2023، ونشر لبيب البيان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وجاء في بدايته: "الزمالك أولا ً..السادة جماهير وأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك إن القائمة الموحدة المرشحة لانتخابات مجلس إدارة النادي تؤكد أنها كانت ولا زالت تدرك حجم الصعوبات والتحديات القادمة، وكل المحاولات البائسة للنيل من وحدة وتماسك القائمة، وهو أمر كان معلوم دوافعه غير النبيلة والتي خاب مسعى أصحابها".

عاجل-"دوافع غير نبيلة خاب مسعى أصحابها"..حسين لبيب يوجه رسالة نارية قبل انطلاق انتخابات الزمالك 2023 بساعات



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وتابع حسين لبيب حديثه بوعده لجماهير الزمالك بتحقيق أحلامهم، وأكد لليل على عدم السماح بضياع النادي من جديد قائلًا: "ونؤكد أننا على عهدنا معكم وسوف نبقى يدا واحدة لتحقيق طموحاتك وأحلامكم ولن نسمح أن يتم اختطاف النادي مجددًا ولا تمكين ضعاف النفوس والعقول من الذهاب به إلى نفق الماضي".



وأكمل حسين لبيب حديثه قائلًا: "سنكون دائما على العهد معكم نلتزم بالقيم والمعايير الذي توافقنا عليها حيث نبل الغاية وشرف الوسيلة، وستبقي ثقتكم ودعمكم وسام علي صدورنا نفخر ونعتز بها".

عاجل-"دوافع غير نبيلة خاب مسعى أصحابها"..حسين لبيب يوجه رسالة نارية قبل انطلاق انتخابات الزمالك 2023 بساعات



عاجل-"دوافع غير نبيلة خاب مسعى أصحابها"..حسين لبيب يوجه رسالة نارية قبل انطلاق انتخابات الزمالك 2023 بساعات



وختم حسين لبيب حديثه بدعوة الجماهير والأعضاء إلى مساندة للقائمة الموحدة في انتخابات الزمالك 2023 اليوم قائلا ً "ندعوكم ونتطلع إلى تشريفكم لانتخاب القائمة الموحدة كاملة للعودة بالنادي إلى المكانة التي تليق به وبكم وليبقي الزمالك دائمًا، عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

أعضاء القائمة الموحدة في انتخابات الزمالك 2023