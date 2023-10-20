نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيريرا يكشف عن اسم الحكم المصري المرشح لكأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن الدول الأوروبية الكبري تختار عدد محدود من الحكام لإدارة مباريات الدوري.

فيتور بيريرا: لدينا حاليا 34 حكمًا للساحة و52 مساعدًا في الدوري الممتاز

وصرح فيتور بيريرا في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " ملعب أون تايم" على قناة " أون تايم سبورت":" لا بد أن يجيد الحكام الدوليين اللغة الإنجليزية بشكل كامل ويتواجد معانا معلم لغة إنجليزية لتعليم الحكام".

وأكمل: "إذا كان لدينا رغبة في تواجد حكام مصريين في كأس العالم لا بد أن يديرو كل المباريات المحلية".

وأضاف:" أمين عمر حكم جيد وموهوب ومن المرشح للتواجد في كأس العالم القادمة 2026".

واختتم: "هناك أخطاء تحكيمية بالفعل من بعض الحكام في مباريات الدوري وسنحاول على تقليل هذه الأخطاء في المباريات القادمة".

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم أسماء حكام مباراتي الغد من الجولة الرابعة في منافسات دوري نايل.