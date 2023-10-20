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أحمد جودة - القاهرة - "بمشاركة الأهلي".. كل ما تريد معرفته عن الدوري الإفريقي قبل انطلاقه بـ ساعات

"بمشاركة الأهلي".. كل ما تريد معرفته عن الدوري الإفريقي قبل انطلاقه بـ ساعات، يرغب عدد كبير من جماهير كرة القدم في مصر الوطن العربي والقارة الأفريقية، معرفة الدوري الإفريقي الجديد.

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تفصلنا ساعات قليلة على إنطلاق النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي البطولة المستحدثة، التي ينظمها الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للفرق داخل القارة السمراء.

"بمشاركة الأهلي".. كل ما تريد معرفته عن الدوري الإفريقي قبل انطلاقه بـ ساعات

ويرصد لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن الدوري الإفريقي في نسخته الأولى قبل انطلاقه بساعات، من خلال السطور التالية في إطار الحرص على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها.

"بمشاركة الأهلي".. كل ما تريد معرفته عن الدوري الإفريقي قبل انطلاقه بـ ساعات

نظام ومواعيد الدوري الإفريقي

تلعب مسابقة الدوري الإفريقي الحديثة بنظام الذهاب والإياب، بداية من الدور الذي ستبدأ به المسابقة الدور الربع النهائي، ويليه الدور النصف النهائي ثم المباراة النهائية.

وتقام مباريات الدور الربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي، خلال الفترة ما بين 20 إلى 25 أكتوبر الجاري، على أن تبدأ مباريات الدور النصف النهائي خلال الفترة من 29 أكتوبر الجاري حتى 1 نوفمبر القادم، في حين أن تقام المباريات النهائية لتحديد صاحب اللقب الأول يومي 5 و11 نوفمبر المقبل.

الأندية المشاركة في الدوري الإفريقي

يُشارك في بطولة الدوري الإفريقي الجديد 8 أندية أفريقية، على رأسهم الأهلي المصري، ويليه صن داونز الجنوب إفريقي، وسيمبا التنزاني، وبترو أتليتكو الإنجولي، والوداد المغربي، ومازيمبي الكونغولي، والترجي التونسي، وإنيمبا النيجيري.

"بمشاركة الأهلي".. كل ما تريد معرفته عن الدوري الإفريقي قبل انطلاقه بـ ساعات

نتائج قرعة الدوري الإفريقي

- الدور الربع النهائي

الأهلي ضد سيمبا التنزاني

بترو أتليتكو الأنجولي ضد صن داونز الجنوب إفريقي.

الترجي التونسي ضد مازيمبي الكونغولي.

الوداد المغربي ضد إنيمبا النيجيري.

-الدور النصف النهائي

جوائز بطولة الدوري الإفريقي

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من قبل أن قيمة الجوائز المالية لبطولة الدوري الإفريقي المستحدثة، حيث يحصل البطل على 4 مليون دولار، والوصيف 2 مليون و800 ألف دولار، المركز الثالث والرابع مليون و700 ألف دولار، ويحصد أصحاب الدور الربع النهائي 900 ألف دولار.

موعد مباراة الأهلي في الدوري الإفريقي

تقام المباراة الافتتاحية للبطولة حين يشق النادي الأهلي طريقه نحو حلم التتويج بلقب قاري جديد، عند مواجهة سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري في أول مباريات الدوري الإفريقي بنسخته الجديدة بالدور الربع النهائي.

ويحتضن ملعب ستاد دار السلام خارج الديار المباراة بين الأهلي وسيمبا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

ويعود الأهلي ليواجه سيمبا التنزاني مرة أخرى في مباراة العودة بدور الربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي، المقرر لها يوم 24 أكتوبر الجاري، ويحتضن ستاد القاهرة الدولي المباراة بين الفريقين.

"بمشاركة الأهلي".. كل ما تريد معرفته عن الدوري الإفريقي قبل انطلاقه بـ ساعات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا بالدوري الإفريقي

وكشفت قنوات أبو ظبي الإماراتية عن حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي في نسخته الأولى، بمشاركة النادي الأهلي المصري ومجموعة من الأندية الكبرى.

كما أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية، الحصول على حقوق بث مباريات الدوري الإفريقي، والنادي الأهلي في بطولة الدوري الإفريقي في نسخته الجديدة.