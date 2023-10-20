نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي أمام سيمبا.. كيف يتغلب مارسيل كولر على أزمة غياب علي معلول؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عماد النحاس، نجم النادي الأهلي الأسبق، عن الحل الأمثل للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر للتغلب على أزمة غياب التونسي علي معلول، عن مواجهة سيمبا التنزاني، بسبب ظروف السفر.

وأشار النحاس في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور)، إلى أن غياب معلول كان قريبًا حتى لو التحق بالبعثة بسبب طول رحلة السفر من اليابان إلى تنزانيا.

3 حلول أمام مارسيل كولر

وأكد أن هناك 3 حلول أمام كولر لقيادة الجبهة اليسرى على رأسها خالد عبد الفتاح الذي يملك الخبرات بجانب الواعد كريم الدبيس وأيضًا أحمد نبيل (كوكا) لاعب الوسط الذي يجيد دور الظهير الأيسر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره سيمبا التنزاني، في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي، مساء اليوم الجمعة.