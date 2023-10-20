نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم الجمعة 20/10/2023.. الأهلي أمام سيمبا ومواجهات مثيرة بالدوري السعودي والمصري والإسباني والألماني (الجدول الكامل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الجمعة 20-10-2023 العديد من المباريات الهامة على المستوى المصري والعربي والعالمي، أبرزها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إفتتاح مشواره دوري السوبر الإفريقي.

وينشر لكم "دوت الخليج الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة، الذي جاء كما يلي:-

مواعيد مباريات دوري السوبر الأفريقي

سيمبا التنزاني X الأهلي – 6 مساء - أون تايم سبورتس



مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين (روشن)

الأخدود X الفيحاء – 6 مساء - SSC EXTRA 1 HD

التعاون X الاتحاد – 6 مساء - SSC1 SD

الهلال X الخليج – 9 مساء - SSC1 HD

الفتح X أبها – 9 مساء - SSC EXTRA 1 SD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أوساسونا X غرناطة – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لوهافر X لانس – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند X فيردر بريمن – 9.30 مساء.

مواعيد مباريات الدوري المصري (نايل)

المصري X طلائع الجيش – 4 مساء.

سيراميكا كيلوباترا X الداخلية – 4 مساء.