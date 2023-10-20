نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب غياب موديست عن الأهلي أمام سيمبا التنزاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق، أن غياب الفرنسي أنتوني موديست عن السفر مع الأهلي إلى تنزانيا، لمواجهة سيمبا المقرر لها اليوم الجمعة، في افتتاح بطولة الدوري الإفريقي، له أسباب.

وكتب ماهر همام عبر حسابه علي فيسبوك "نزله برد وراء استبعاد موديست من مباراة سيمبا".

ويلتقي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره سيمبا التنزاني فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، فى دار السلام، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر في القاهرة، ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلي تنزانيا أمس، الأربعاء، لمواجهة فريق سيمبا التنزاني فى دوري السوبر الأفريقي.

