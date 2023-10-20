نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يتحدث عن ذكرياته السيئة أمام سيمبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث عماد النحاس، نجم النادي الأهلي الأسبق، عن ذكرياته السيئة في مواجهة سيمبا التنزاني حين كان لاعبًا في صفوف الإسماعيلي عام 2001.

نجم الأهلي السابق يتحدث عن ذكرياته السيئة أمام سيمبا

وأشار النحاس في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور)، إلى أنه فوجئ خلال مباراة الإياب ضد سيمبا في تنزانيا باقتحام بعض المشجعين للملعب وقام أحد المشجعين بالاعتداء عليه من خلال زجاجة في ظهره وأدى الأمر لإصابته بجرح قطعي عميق.

وأوضح أن المباراة ستكون صعبة بالنسبة للأهلي خاصة أن الأجواء هناك ليست سهلة على الإطلاق والرطوبة مرتفعة وهو أمر مرهق للأهلي.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يحل ضيفًا على نظيره سيمبا التنزاني، في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي، مساء اليوم الجمعة.

