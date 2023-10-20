نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني.. من هو بديل علي معلول؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني.



وينزل الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني في السادسة من مساء اليوم الجمعة بذهاب ربع نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:-



حراسة المرمى: محمد الشناوي



خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس



الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات- محمود كهربا.