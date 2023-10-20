موعد مباراة الأهلي أمام سيمبا في الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الأهلي نظيره نادي سيمبا في بطولة الدوري الأفريقي في ذهاب ربع نهائي في تنزانيا مساء اليوم الجمعة.

موعد مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني

وينزل الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني في السادسة من مساء اليوم الجمعة بذهاب ربع نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني

وتذاع مباراة الفريقين على قناة أون تايم سبوت بتعليق محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى، وتعليق أيمن الكاشف على القناة الصوتية الثانية، وعلى قناة أبو ظبي الرياضية بتعليق عصام عبده، وعلى قناة SSC بتعليق عبد الله الحربي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات- محمود كهربا.

