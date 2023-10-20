نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخابات الزمالك 1.. دخول الأعضاء من باب أبو رجيلة وبدأ التسجيل للجمعية العمومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت انتخابات نادي الزمالك اليوم الجمعة، لانتخابات مجلس إدارة جديد يقود القلعة البيضاء في هذه المرحلة الصعبة على جماهير النادي العريق.

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دخول الأعضاء من ملعب أو رجيلة



بدأ منذ قليل فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية لنادى الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد.

ويدخل الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة من خلال ثلاث بوابات من اتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة.