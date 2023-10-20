موعد مباراة الهلال ضد الخليج والقنوات الناقلة في الدوري السعودي

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رياض - احمد صلاح - تقام اليوم مباراة الهلال ضد الخليج على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” .وتقام مباراة الهلال ضد الخليج اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة وتذاع عبر قناة ssc الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي بتعليق فهد العتيبي.

مباراة الهلال ضد الخليج

ويسعى فريق الهلال ضد الخليج لتحقيق الفوز ومواصلة سجل الانتصارات والنتائج الإيجابية والسعي لتحقيق لقب بطولة الدوري السعودي بعد الغياب عن منصة التتويج الموسم الماضي لصالح منافسه الاتحاد حيث يحاول الزعيم مواصلة صدارة ترتيب أكثر الفرق تتويجا باللقب حيث حققه 18 مرة

ويحاول فريق الهلال مواصلة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي والابتعاد بفارق النقاط عن ملاحقيه حيث يعد الفريق الوحيد في بطولة الدوري الذي لم يتعرض لخسارة حتي الجولة التاسعة ليتحق على أساسه الانفراد بالصدارة بفارق نقطة واحده عن التعاون صاحب المركز الثاني.

[الهلال ضد الخليج]

الهلال ضد الخليج

موقف الهلال ضد الخليج

ويحتل فريق الهلال المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد 23 نقطة بعد الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين أمام أمام الفيحاء 1-1 وأمام ضمك بنفس النتيجة ليجمع 23 نقطة بفارق نقطة واحده عن التعاون صاحب المركز الثاني بسبع انتصارات وتعادل وهزيمة

بينما جاء فريق الخليج والذي يلعب له محمد شريف المحترف المصري في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط حيث حقق الفوز في مباراتين فقط وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات حتي الان