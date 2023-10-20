موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي

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رياض - احمد صلاح - ينتظر عشاق المارد الأحمر مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني، في دور الثمانية من بطولة دوري السوبر الإفريقي ” الدوري الإفريقي ” .ويحاول الأهلي ضد سيمبا تحقيق الفوز والتأهل لنصف نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي بآمال الفوز بالنسخة الأولي من المسابقة التي تشهد دعم كبير من جانب الفيفا والكاف لتحقيق عوائد ماليه كبيرة.

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا

وتقام مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء ضمن منافسات دور الثمانية من دوري السوبر الإفريقي وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية التي حصلت على حقوق رعاية مباريات دوري السوبر الإفريقي كما سيتم نقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفيفا في مختلف بلاد العالم عدا انجلترا

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر في القاهرة، حيث يسعى المارد الأحمر بحسم التأهل مبكرا قبل لقاء العودة ليضع قدما في دور نصف النهائي والسيطرة مبكرا على البطولة بعد نجاحه في اكتساح دوري ابطال أفريقيا والحصول على 11 لقب كرقم قياسي مبتعدا عن منافسه الزمالك صاحب الخمس ألقاب.

[الأهلي ضد سيمبا]

الأهلي ضد سيمبا

مباراة الأهلي ضد سيمبا

ويواجهه النادي الأهلي حال الفوز على سيمبا التنزاني الفائز من مباراة صن داونز وبتروأتليتكو في نصف النهائي على أن تكون مباراة نصف النهائي الأخر بين الفائز من مباراة الوداد ضد انيمبا والترجي ضد مازيمبي

ونجح النادي الأهلي في الفوز على سيمبا مرتين وخسر مثلهم خلال المواجهات التاريخية على مستوي دوري ابطال أفريقيا وسجل لاعبوا الهلي 6 أهداف في حين سجل الفريق التنزاني هدفين فقط