انت الأن تتابع خبر الهلال السعودي يعلن حجم إصابة نيمار بعد مباراة البرازيل الأخيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض نيمار نجم البرازيلي ولاعب نادي الهلال حاليا إلى إصابة قوية أثناء مبارة السامبا و اوروجواي في الساعات الأولى من صباح اليوم حيث أعلن نادي الهلال السعودي، حجم إصابة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد تعرضه لضربة قوية في مباراة السامبا أمام أوروجواي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وبعد الإصابة غادر نيمار مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، عقب تعرضه لإصابة قوية حيث شهدت نهاية الشوط الأول من لقاء البرازيل ضد أوروجواي سقوط نيمار دا سيلفا على أرضية الملعب، متأثرا بإصابة قوية في الركبة.

تفاصيل إصابة نيمار

ودخل نيمار في نوبة بكاء فور الاصابة بعد أن شعر بقوة الإصابة، ليغادر الملعب بين الشوطين.

وأكد نادي الهلال السعودي في بيانه: “أوضحت الفحوصات الطبية تعرّض لاعب الهلال السعودي نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي يتحدّد مدته بعد العملية”.

[إصابة نيمار]

نيمار

وتعرض منتخب البرازيل للخسارة من الأوروجواي بهدفين دون رد، في لقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.