انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي .. إليكم أسعار التذاكر والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتوجه الأنظار مساء اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023، الموافق 5 ربيع الآخر 1445 هجرياً ، نحو ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية حيث يقام مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي في شهر أكتورب الجاري

الاتحاد والتعاون

وتقام مباراة الاتحاد والتعاون في الجولة العاشرة من دوري روشن في نسخته الجديدة 2023-2024، حيث يدخل الآتي هذه المباراة بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام الأهلي في الجولة السابقة بنتجه هدف نظيف، والتي كانت قبل أسبوعين قبل بداية فترة التوقف التي خاض فيها المنتخب السعودي عدد من المواجهات أما نيجيريا والتي انتهت بالتعادل ثم الهزيمة من منتخب مالي

موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي :

الاتحاد والتعاون

تقام مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي:

تقوم مجموعة قنوات SSC السعودية بنقل أحداث مباراة الاتحاد والتعاون التي ستقام على وبالتحديد قناة SSC1 SD، حيث يقوم عائد العصيمي وفارس عوض بالتعليق على مجاريتها.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي

ترددات قنوات SSC :

نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

عرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي 2024

1- يبلغ سعر التذكرة منصة علوية ما يساوي 777 ريال سعودي.

2- يبلغ سعر التذكرة درجة أولى ما يساوي 44 ريال سعودي

3- يبلغ سعر التذكرة واجهة جنوبي ما يساوي 33 ريال سعودي.

4- يبلغ سعر التذكرة خلف المرمى ما يساوي 11 ريال سعودي