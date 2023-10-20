نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخابات الزمالك 2.. ظهور المرشحين وتواجد أمني كثيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات انتخابات نادي الزمالك اليوم الجمعة، لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود القلعة البيضاء في هذه المرحلة الصعبة على جماهير النادي العريق.

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مرشحو الزمالك يظهرون في اليوم الانتخابي



وظهر عدد من مرشحي المقاعد المختلفة لانتخابات نادي الزمالك، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، بجانب حضور أمني كثيف في محيط النادي.

كان أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك قد تواجدو بكثافة في صباح اليوم الجمعة، من أجل التعبير عن إرادتهم الحرة في اختيار من يمثلهم ويقود النادي لفترة قادمة تشهد تحديات كبيرة.

وأكدت اللجنة، أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، سيكون من ثلاث بوابات من اتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم.