نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الايطالي قبل مباريات الجولة التاسعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم 2023-2024 غدا السبت والموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري والتي سوف تشهد العديد من المباريات النارية.

ويحتل النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 10 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم قبل انطلاق مباريات الجولة التاسعة السبت المقبل:-

لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 10 أهداف.

فيكتور أوسيمين، نابولي، 6 أهداف.

دومينيكو بيراردي، ساسولو، 5 أهداف.

نيكولاس جونزاليس، فيورنتينا، 5 أهداف.

روميلو لوكاكو، روما، 5 أهداف.

أوليفيه جيرو، ميلان، 4 أهداف.

جياكومو بونافينتورا، فيورنتينا، 4 أهداف.

كييزا، يوفنتوس، 4 أهداف.

كريستيان بوليسيتش، ميلان، 4 أهداف.