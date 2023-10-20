نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخابات الزمالك 3.. إيقاف عملية التصويت بسبب مشادات بين المرشحين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات انتخابات نادي الزمالك اليوم الجمعة، لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود القلعة البيضاء في هذه المرحلة الصعبة على جماهير النادي العريق.

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إيقاف عملية التصويت في انتخابات الزمالك

وقررت اللجنة المنوط بها الإشراف على الانتخابات، إيقاف عملية التصويت لفترة من الوقت بسبب سوء التنظيم والمشادات بين عدد من المرشحين.

ويدخل الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة من خلال ثلاث بوابات من اتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة.