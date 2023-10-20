نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر لحظة بلحظة.. انتخابات الزمالك على مدار اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات انتخابات نادي الزمالك اليوم الجمعة، لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود القلعة البيضاء في هذه المرحلة الصعبة على جماهير النادي العريق.

ويستعرض معكم "دوت الخليج الرياضي" على مدار اليوم كافة الأخبار والأحداث والكواليس من داخل قلعة ميت عقبة.

إيقاف عملية التصويت بسبب مشادات

قررت اللجنة المنوط بها الإشراف على الانتخابات، إيقاف عملية التصويت لفترة من الوقت بسبب سوء التنظيم والمشادات بين عدد من المرشحين.

يدخل الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة من خلال ثلاث بوابات من اتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة.

قائمة المرشحين لانتخابات الزمالك

منصب الرئيس: حسين لبيب، وعمر هريدى، وفاروق جعفر، وماجد الحنبلي وميرفت سيد أحمد.

منصب نائب الرئيس: هاني العتال، وأحمد محمد عبدالغني، وهشام نصر.

منصب أمين الصندوق: حسام المندوه، وعبدالمجيد سليم، وكريم عادل عبيد، ومحمد قدري، محمد الماوي.

الأعضاء فوق السن: أحمد عبادة وأحمد سليمان وأحمد عفيفي وأحمد فودة نصير والحسينى سمير وأشرف إمام والسيد متولى وحاتم السيد وحسام مندور وحسين السيد وحمدية كمال ورجب رواش ورفعت شبل وسامح سونى وسماح سعيد وسيف الإسلام محمد وشريف إسلام وشيرين الفقي وطارق العقرب وعبدالله جورج وعلاء مقلد وعمرو أدهم وماهر محمد ومجدى صادق ومحمد رشاد المدهون ومحمد رشاد حسن ومحمد طارق ومحمود نور الدين ومروة الرفاعي ومصطفى عبدالخالق ونجلاء خليفة ونجلاء الناجي وهاني شكري وهاني عيد وهاني بيرزي وهشام محمد وهشام يكن.

الأعضاء تحت السن: أحمد خالد حسانين وأحمد النمس وأحمد هاني زادة وإيهاب عاشور وآية هشام وخالد الزيات ورامي نصوحي وعلي العاطفي ومحمد الصادق ومحمد عودة ومحمد بحبح ونيرة الأحمر وهشام نصر وياسمين الشريف