نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبت الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك ضد سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق نادي الزمالك، عن تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء ضد نظيره فريق سموحة، في اللقاء المقرر له مساء غدًا السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الفارس الأبيض ضد الموج الأزرق ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق سموحة، مساء غدًا السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز "دوري النيل".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

تردد قناة أون تايم سبورتس

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.