نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل محمد صلاح في يناير.. ذا صن البريطانية تكشف المفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض التقارير الصحفية عن رحيل محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة بنادي ليفربول الإنجليزي، في شهر يناير القادم.

وأكدت صحيفة ذا صن أن نادي ليفربول يعول على إمكانية بيع محمد صلاح إلي أحد أندية الدوري الدوري السعودي مقابل التعاقد مع اوسيمين لاعب نابولي في شهر يناير القادم.

سبب رغبة ليفربول في بيع محمد صلاح

وتأتي رغبة ليفربول في التعاقد مع فيكتور اوسيمين لاعب نادي نابولي مقابل بيع محمد صلاح لأحد أندية الدوري السعودي في الانتقالات الشتويه القادمة.

يواصل نادي ليفربول تدريباته مساء اليوم على ملعبه استعدادًا لخوض مباراة الجولة القادمة من الدوري الانجليزي الممتاز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لخوض مباراة الجولة القادمة من الدوري الانجليزي الممتاز والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم.

