"أقوى مهاجم في أوروبا".. برشلونة يهدد انتقال هالاند إلى ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - تنتظر جماهير كرة القدم بشكل خاص داخل الدوري الإسباني، وصول الصفقة الخيالية المنتظرة خلال المواسم القادمة، والتي تشهد صراعا كبيرا بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة.

ودخل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، دائرة اهتمام ومفاوضات كبيري الليجا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

- فونت يلمح بالتعاقد مع هالاند

وأثار فيكتور فونت، المرشح السابق والمستقبلي على رئاسة نادي برشلونة في السنوات القادمة، مفاجأة حول تعاقد البارسا مع ايرلينج هالاند في الفترة القادمة.

وتحدث فونت في هذا الصدد قائلا:" يحب هالاند إسبانيا وقبل أن يقول نعم للسيتي أراد أن يلعب في الدوري الإسباني، لن يقضي مسيرته بأكملها في مانشستر سيتي".

وتابع:" لهذا السبب أقول إنه يجب عليك القيام بواجبك عندما يكون هناك فرصة للتوقيع مع الأفضل".