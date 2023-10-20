انت الان تتابع خبر صوت البطل يتحدث: محمد صلاح يكسر حاجز الصمت ويتحدث عن التطورات المثيرة في غزة رغم كل الصعوبات! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعرب لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عن تضامنه مع سكان غزة، في ظل سوء الأوضاع التطورات الجارية في القطاع جراء النزاع الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ونشر النجم المصري فيديو عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، قال من خلاله: "ليس من السهل أبداً الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات، كان هناك الكثير من العنف والكثير من الوحشية المفجعة للغاية، ليس بالإمكان تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع".

وتابع: "جميع الأرواح مقدسة ومن الواجب توفير سبل الحماية لها، يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات مُمزقة".

وأوضح صلاح أنه يجب السماح "بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، يمر سكان غزة بأوضاع صعبة، بالأمس (الثلاثاء)، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، سكان غزة بحاجة إلى الغذاء والماء والدواء على الفور".

وأتمّ صلاح: "أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع المزيد من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود".

يأتي ظهور صلاح في مقطع الفيديو بعد يومين من تقارير صحفية حول تبرعه بمبلغ مالي للهلال الأحمر المصري لصالح ضحايا غزة، عقب انتقادات وجهها مصريون إليه بسبب عدم إدلائه بتصريحات حول التطورات الجارية في القطاع.