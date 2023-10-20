انتخابات الزمالك 5.. اشتباك الحسيني سمير مع انصار قائمة الزمالك الموحدة (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - قام الحسيني سمير باشتباك مع انصار قائمة الزمالك الموحدة في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك حاليًا.

سبب اشتباك الحسيني سمير مع انصار قائمة الزمالك الموحدة

بسبب عملية الدخول في نادي الزمالك للتواجد في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك المقام حاليًا.

وترشح الحسيني سمير على منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في الانتخابات الحالية مستقل.

وتقام انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك حاليًا داخل نادي الزمالك لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي في المرحلة القادمة.

وعلى صعيد أخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.