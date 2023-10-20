ستظل فلسطين حرة أبية.. سيد عبد الحفيظ يفتح النار

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالأهلي، عن تضامنه مع أهالي غزة، بكلمات شديدة اللهجة بعدم التساهل مع العدو، من قبل الإعلام الغربي، والوقوف بجانب القضية الفلسطينية.

سيد عبد الحفيظ: ستظل فلسطين حرة أبية

وصرح مدير الكرة السابق قائلًا: " بعد ما العالم كله شاف اللي بيحصل في فلسطين من تدمير وتخريب وقتل نساء وأطفال وشيوخ، حتى المستشفيات لم يرحموها، ومع ذلك الإعلام الغربي يؤازر العدو الغاشم ومعندوش رحمة ولا ضمير، اللي بنسمعه من أطفال فلسطين بيقول إن النصر لنا بإذن الله".

وأكمل: "كل مصري وكل عربي معاكي يا فلسطين، ستظل فلسطين حرة أبية، أرض فلسطين ومقدساتها راجعة لأهلها إن شاء الله".

واعلنوا مجموعة من الرياضيين والغير رياضيين، تضامنهم مع شعب غزة، من خلال دعوة المصريين للمشاركة في الوقفة أمام النصب التذكاري، اليوم بعد صلاة الجمعة.

كما أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة قرارات تضامنًا مع شعب فلسطين، والوقف بجانبهم في الأزمة الحالية التي يمر بها، من الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت القرارت كالتالي:

شارات سوداء ودقيقة صمت حدادًا على أرواح شهداء فلسطين للاعبين والأجهزة الفنية والحكام في مباريات الجولة الرابعة.

والوقوف دقيقة حداد في جميع مسابقاته المحلية خلال الثلاثة أيام القادمة بداية من اليوم، وجاء ذلك بقرار من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

