"ريال مدريد أم أموال السعودية".. جوزيه مورينيو يثير جدلا حول مستقبله

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أحمد جودة - القاهرة - تشهد الفترة الأخيرة، ترقبا واضحا في لتحديد مصير ومستقبل الثعلب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق روما الإيطالي، والذي يقترب من الرحيل عن قيادته في الموسم الحالي، بعد الخلافات الأخيرة مع إدارة الجيلاروسي.

ويعتبر المدرب البرتغالي المخضرم، هو أحد الأهداف الهامة التي تخطط كبار أندية الدوري السعودي، لضمه هذا الموسم، مع الرحيل المحتمل لأحد المدربين.

- مورينيو يقرر مصيره

وترددت أقاويل مؤخرا داخل قلعة العملاق المدريدي، عن خطط الإدارة الإسبانية، لتوفير بدائل مناسبة حال رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن قيادة الميرنجي.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، يعتبر أحد أقوى الأسماء المطروحة لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد في الفترة القادمة.

وكانت صحف إنجلترا، قد سلطت الضوء مؤخرا على وجود عروض ضخمة من جانب كبار أندية الدوري السعودي، للحصول على خدمات المدرب البرتغالي المخضرم، في عقد مالي ضخم.

على جانب آخر، يقترب كارلو أنشيلوتي مدرب الريال، من قيادة المنتخب البرازيلي في الفترة القادمة، مما سيكون سببا رئيسيا في مغادرة العملاق المدريدي.