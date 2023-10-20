بلدية المحلة يعلن توفير تذاكر مجانية للجماهير في مباراة الاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي بلدية المحلة توفير تذاكر مجانية للجماهير في مباراة الاتحاد السكندري.

سبب توفير نادي بلدية المحلة تذاكر للجماهير مباراة الزمالك

لحضور جماهير بلدية المحلة بعدد 500 آلاف متفرج مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يختتم نادي بلدية المحلة تدريباته مساء اليوم على ملعب غزل المحلة استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في دوري نايل.

وتعادل بلدية المحلة مع نظيره زد أف سي بثلاثية مقابل ثلاثة ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة لمواجهة الإتحاد السكندري ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد غزل المحلة.