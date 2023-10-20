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أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، ضيفا على نظيره سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

الأهلي يتفوق على سيمبا التنزاني من الناحية التسويقية

ويتفوق المارد الأحمر على الفريق التنزاني من الناحية التسويقية، حيث تبلغ القيمة التسويقية للمارد الأحمر 30.35 مليون يورو، بينما تصل القيمة التسويقية لسيمبا التنزانى إلى 3.03 مليون يورو.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، فإن محمد الشناوي هو اللاعب الأغلى بين صفوف الأهلي، حيث تبلغ قيمته التسويقية مليوني ونصف المليون دولار، بينما يعد الحارس المغربى أيوب لكرد أغلى لاعب داخل نادي سيمبا وتصل قيمته إلى 1.20 مليون يورو.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وسيمبا التنزاني في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وتنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني من خلال شبكة قنوات أون تايم سبورت، بجانب شبكة قنوات أبو ظبى الرياضية الإماراتية.