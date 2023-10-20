نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "خسرت أمامه أكثر مما فزت".. أرتيتا يفاجئ جوارديولا ويؤكد:" أتحمل خسارة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن ما يشعر به في حالة تلقي أي هزيمة، خاصة بعد خسارة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، بعد أن مان قريب من قلعة الجانرز حتى الجولات الأخيرة.

- أرتيتا يفاجئ جوارديولا

وصرح أرتيتا خلال برنامج "مين إن بليزرز":" أشعر بحسرة وغضب كبير، حال تلقي أي هزيمة، خاصة بعد خسارة لقب دوري الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي".

وتابع:" دائما أحمل نفسي نتائج الأحداث واللوم، لا بد أن كنت أفكر فيما بعد، لأتأكد إني الشخص الذي يستطيع نقل الفريق إلى مستوى آخر وعودة الجانرز للتتويج، دائما ما يحدث الكثير في مواجهاتي بجوارديولا".

وأكد:" يجمعنا دائما حديث مثير وعاطفي، يحدث ما يحدث داخل الملعب ولكن هو يعلم جيدا مدى إعجابي به، أنا هنا بسببه، وخسرت في مواجهته أكثر مما فزت".

واختتم:" جوارديولا هنئننا بالفوز أمامه في كأس الدرع الخيرية، وأثنى على أداء الفريق في الوقت الحالي".