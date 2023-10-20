أرقام مارسيل كولر في قيادة الأهلي قبل مواجهة سيمبا بالدوري الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - يمتلك السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سجلًا مميزًا حافلا بالانتصارات والألقاب، قبل مواجهة المارد الأحمر اليوم أمام سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي.

أرقام مارسيل كولر في قيادة الأهلي

وفاز الأهلي منذ أن تولى السويسري كولر القيادة الفنية المارد الأحمى، بخمس ألقاب وهي:

السوبر المحلي "مرتين"

كأس مصر "مرة"

دوري أبطال إفريقيا "مرة"

الدوري المصري "مرة".

كما قاد كولر الأهلي في 65 مباراة وحقق خلالهم الأرقام التالية:

47 فوز

12 تعادل

6 هزائم

وتنطلق المباراة بين الأهلي والمستضيف سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.