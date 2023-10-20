نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مظهر لا يليق بانتخابات نادي الزمالك.. خناقات وإعلانات وتوقف العملية الانتخابية (ما القصة؟) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُجرى حاليًا انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك بمقر النادي بالمهندسين؛ لاختيار مجلس جديد يقود القلعة البيضاء خلال الفترة من 2023 وحتى 2027. إيقاف انتخابات الزمالك مؤقتا قررت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك إيقاف انتخابات النادي المُقامة حاليًا بمقر النادي بشكل مؤقت. وجاء إيقاف انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك بناء على طلب المستشار عمر هريدي وميرفت السيد وماجد فاروق المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك. وطالب الثلاثي المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إيقاف الانتخابات بشكل مؤقت؛ نتيجة للأعداء الكبيرة داخل مقر اللجان الانتخابية وإعادة تنظيم دخول الأعضاء. وانطلقت انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك من التاسعة صباح اليوم الجمعة وتستمر حتى الساعة السابعة مساءًا؛ وتبدأ بعدها فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج النهائية.

