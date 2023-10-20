"عودة ملك الرقم 10 إلى الكامب نو".. ميسي يفاجئ جماهير برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - مازالت جماهير برشلونة الإسباني، تحلم بعودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، من جديد إلى ملعب الكامب نو، بعد الرحيل الصادم في موسم 2021.

وصاحب رحيل ميسي عن البلوجرانا، أزمات عديدة بين اللاعب والإدارة برئاسة خوان لابورتا.

- ميسي يعود إلى برشلونة

وجاءت تصريحات البرتغالي ديكو، نجم البارسا السابق والمدير الرياضي للفريق، عن عودة ظهور ليونيل من جديد داخل قلعة البلوجرانا، بسعادة كبيرة لدى مشجي الفريق.

وأكد ديكو:" أن البرغوث الأرجنتيني، شوف يختم مشواره الرياضي داخل قلعة البلوجرانا، وخوض مباراة اعتزاله داخل ملعب الكامب نو، لتوديع الجماهير التي تعشقه".

وأشار ديكو:" أن حتى الآن، لم يتم الاستقرار على موعد إقامة تلك المباراة".